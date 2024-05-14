Многодетная беременная мать накопила 4 млн рублей долгов по алиментам

35-летняя мать шестерых детей, лишенная на них прав, накопила почти 4 млн рублей долга по алиментам, признана виновной по уголовной статье за злостное уклонение от уплаты, но избежала реального отбывания наказания, так как снова беременна. Дело рассмотрел Армизонский районный суд.

Суд установил, что в октябре 2023 года женщина была привлечена к административной ответственности за неуплату родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства и отсидела 10 суток.

У женщины 6 детей 2007, 2012, 2014, 2018, 2020, 2022 годов рождения. В отношении всех детей она лишена родительских прав. Алименты из-за отсутствия средств она не выплачивала ни разу. Не работает, живет случайными заработками, пьет, состоит на учете у врача психиатра-нарколога. Никакого имущества в виде недвижимости, машины, сбережений у нее нет - погасить задолженность, а на 26 февраля 2024 она составила 3 926 779 рублей, у неё нет возможности.

Судом установлено, что подсудимая в настоящее время беременна, в связи с чем суд применил положение ч. 1 ст. 82 УК РФ и отсрочил реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста. В связи с этим женщине назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с ежемесячным удержанием из заработной платы 5 % в доход государства, с отбытием наказания в местах, определенных органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией в районе места жительства осужденной.