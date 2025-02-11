Брошенные на бабушку подростки в суде отказались от родной матери

Нижнетавдинский райсуд ограничил в родительских правах 35-летнюю Анастасию и обязал ее выплачивать алименты на сыновей-подростков, которые в суде попросили оставить их с бабушкой.

С иском в суд обратилась бабушка детей, указав, что дочь оставила детей, их отец умер. Воспитанием детей мать не занимается, их здоровьем не интересуется, живет в Тюмени. Мальчики 17 и 12 лет в суде пояснили, что когда жили с матерью, она о них не заботилась, они голодали, поэтому снова жить с ней не хотят.

В судебном заседании установлено, что у ответчицы есть проблемы с алкогольной зависимостью, за детьми она не следила, часто дети находились одни дома, семья состояла на учете в ПДН.

Суд, принимая во внимание интересы детей, представленные доказательства удовлетворил исковые требования истца об ограничении в родительских правах женщины. Дети переданы на попечение органу опеки и попечительства.