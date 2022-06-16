Житель Вагайского района убил сына в пьяной ссоре

12:54 16 июня 2022
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64-летний житель Вагайского района обвиняется  в убийстве сына, сотрудники СК завершили расследование и передают дело в суд, сообщает СУСК региона.  

По версии следствия, в ночь на 14 апреля 2022 года обвиняемый распивал спиртное со своим 40-летним сыном в частном доме в деревне Юрмы Вагайского района. При ссоре, возникшей на почве личных неприязненных отношений, мужчина взял из шкафа охотничий нож, и не менее двух раз ударил им сына в грудь. От полученных колото-резаных ранений он скончался на месте.

Теги: убийство
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