Житель Вагайского района убил сына в пьяной ссоре

64-летний житель Вагайского района обвиняется в убийстве сына, сотрудники СК завершили расследование и передают дело в суд, сообщает СУСК региона.

По версии следствия, в ночь на 14 апреля 2022 года обвиняемый распивал спиртное со своим 40-летним сыном в частном доме в деревне Юрмы Вагайского района. При ссоре, возникшей на почве личных неприязненных отношений, мужчина взял из шкафа охотничий нож, и не менее двух раз ударил им сына в грудь. От полученных колото-резаных ранений он скончался на месте.