Самолет упал в озеро Мергень в Тюменской области

Фото - МСУТ СКР

Обстоятельствами аварийной посадки частного самолета на озеро Мергень в Ишимском районе заинтересовались транспортная прокуратура и СК.

Вечером 28 мая на водную гладь озера Мергень в Ишимском районе Тюменской области совершил жёсткую посадку самолёт амфибия ск-12 Орион с двумя людьми на борту. Предварительная причина - отказ двигателя. В результате приводнения два человека получили телесные повреждения. Они доставлены в больницу. Самолёт осуществлял частный полёт.

Тюменская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России выясняют обстоятельства аварийной посадки.

"В рамках доследственной проверки проведён осмотр места происшествия, места взлёта самолета, изъяты необходимые образцы, изучается летная документация, опрашивается определенный круг лиц. Пострадавшим в медицинском учреждении оказана необходимая медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе МСУТ СКР.