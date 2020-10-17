Новый арт-объект появился на набережной в Ишиме

Фото администрации Ишима

Оригинальный арт-объект в Ишиме стал излюбленным местом для селфи горожан. Военно-тренировочный самолет L-29, расположенный на набережной, украсили наклейками по мотивам сказки "Конек-Горбунок".

Наклейки изготовили из рисунков юных жителей Ишима, которые приняли участие в региональном конкурсе среди школьников. Самолет и наклейки удалось совместить в единый арт-объект: набережную украшают топиарии - ландшафтные фигуры главных героев сказки "Конек-Горбунок", пишет "Тюменская область сегодня".

Первенцем гражданской авиации в 1923 году был как раз "Конек-Горбунок" - двухместный самолет конструктора Хиони с одноименным названием сказки Петра Ершова. Так и появилась идея украсить этот самолет наклейками с рисунками со сказочным мотивом

Самолет, размещенный на берегу старицы, призван напоминать ишимцам о страницах в истории города. В частности, о втором Ленинградском военном авиационном техническом училище, которое дислоцировалось в Ишиме. В нем готовили механиков по вооружению, механиков для бомбардировочной и истребительной авиации.