В тюменской "Подземке" появился ангел

Тюменские креативщики с одобрения местных властей на нижнем ярусе парковки у набережной создадут андеграундное арт-пространство "Подземка". Первым арт-объектом в нем и подарком городу стала работа православной стрит-арт художницы Ники Клёцки "Монументальные основы", придуманная специально для этого места.

"Я приехала по приглашению ТюмГУ на выставку, которую курирует Игорь Чубаров (директор Школы метапредметных компетенций Тюменского государственного университета - ред.), и сделала там инсталляцию "Мосты Победы". Куратор будущего арт-пространства Александр Шмонин пригласил меня в "Подземку", и сегодня я воплотила свою работу, которую придумала вчера. Мне кажется, в этом пространстве большой потенциал и будущее. Мне приятно быть тем человеком, который его начинает. Это мой подарок городу. Работа называется "Монументальные основы", - рассказала Ника.

Ника работает в жанре религиозного стрит-арта. Ее работы можно увидеть в Суздале, Мариуполе, Луганске, Петербурге и Москве. По ее словам, работающих в таком новом жанре художников всего 5 или 6 в России. У каждого свой характер и голос. Основная черта — создание произведений на православную тематику с отсылкой к иконописи, но работы не являются иконописными изображениями. "Церковь также с нами сотрудничает и всячески помогает таким начинаниям. Поэтому мы двигаемся в ногу со временем и с церковью", - отметила Ника.

Генеральный директор Тюменского агентства креативных индустрий Алексей Краев рассказал, что арт-пространство решили создать на малозагруженной даже в праздники крытой парковке рядом с мостом Влюбленных, чтобы сделать точку притяжения для креативной молодежи и приблизить творчество к людям.

"Проект реализуется без бюджетных вливаний от администрации. Мы собираем пространство силами сообществ, занимающихся автомобильной культурой и уличным искусством, используя собственные средства и спонсорскую поддержку. Это позволяет избежать давления на городской бюджет. Мы уверены, что наличие такой площадки в центре города даст возможность местным создателям раскрыться и продвигать свои продукты", - подчеркнул Алексей Краев.

Тюменское агентство развития креативных индустрий является оператором пространства, проект курирует Александр Шмонин. Он рассказал, что глава города положительно оценил идею, теперь важно за летний сезон доказать заинтересованность в ней местных молодежных сообществ. "Идея заключалась в создании культурного места, куда молодежь могла бы стекаться и общаться между собой — андеграундного места для развития креативных индустрий. На днях мы пришли к решению назвать это арт-пространство "Подземка". Сейчас наша задача — показать, что проект имеет место в нашем городе. Если мы покажем себя, то в будущем можно расширяться и заниматься благоустройством площадки, чтобы она работала круглый год", - рассказал Александр.

По словам Шмонина, "Подземка" планируется как открытая площадка для различных креативных сообществ. "В первую очередь это место для молодежи, где каждый сможет реализовать себя. Это инструмент для продвижения своих проектов и развития индустрии. Выставки, граффити-контесты, диджеинг-контесты, баттлы и ярмарки - мы открыты для всех предложений, площадка предоставляется бесплатно", - пояснил суть идеи Александр.

Первым масштабным мероприятием в "Подземке" станет граффити-фестиваль. О планах по его проведению рассказал художник Андрей Маклаков. Фестиваль может пройти уже в конце мая, ожидается участие 15-20 человек не только из Тюмени, но также из Сургута, Екатеринбурга, Челябинска и Омска. Они будут расписывать арт-пространство согласно своим творческим идеям и общей концепции места, которая предполагает проявление свободы и самовыражение. Работу Ники Клёцки Андрей назвал начальной точкой в реализации большого проекта нового формата для города.