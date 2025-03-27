"СВОя КУЛЬТУРА": в Тюмени проходит творческий форум для ветеранов СВО.

В Тюмени 26 марта стартовал первый творческий форум "СВОя культура", предоставляющий ветеранам специальной военной операции уникальную возможность раскрыть свои таланты и выразить выразить себя через искусство. Этот проект, организованный департаментом культуры Тюменской области и тюменским филиалом фонда "Защитники Отечества" при поддержке правительства региона, призван помочь участникам найти новый путь самовыражения и обрести вдохновение в творчестве.

Торжественное открытие форума состоялось в амфитеатре Музейного комплекса имени И. Я. Словцова. Более 20 ветеранов из разных уголков Тюменской области откликнулись на призыв форума и в течение четырех дней будут развивать свои способности под руководством опытных наставников в четырех направлениях: литературе, вокале, изобразительном и инструментальном искусстве.

Первый день форума был насыщен яркими событиями и позитивными эмоциями. Ветераны окунулись в "Историю страны в песнях" на лекции с вокальным сопровождением от Сергея Ломакина, лауреата Грушинского фестиваля и организатора Зимнего бардовского фестиваля в Тюмени. Практические советы по продвижению личного бренда в социальных сетях участники получили на мастер-классе "Контент героя: как завоевать сердца в соцсетях". Совершили увлекательную экскурсию по музею. А вечер завершился веселым и азартным "Патриотическим квизом".

"Перед культурой сегодня стоят масштабные задачи, и одна из них – воспитание патриотизма, – отметила Анна Кривоносова, заместитель директора департамента культуры Тюменской области. – Переживания, истории и творения ветеранов СВО — это не только отражение личного пути, но и важный вклад в культуру. Вы – носители уникального опыта, способного вдохновить новое поколение творцов. Вы были на передовой, были сопричастны подвигу, и ваши слова особенно важны для подрастающего поколения".

Первый день форума "СВОя культура" подарил участникам заряд позитива и желание творить. Общение с наставниками и боевыми товарищами создало атмосферу взаимопонимания и поддержки.