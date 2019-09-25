Тюменский врач спас человека на борту самолета

Врач Областной клинической больницы №1 пришел на помощь пассажиру самолета, летевшего из Тюмени в Санкт-Петербург. Уже в воздухе молодой человек, сидевший рядом с анестезиологом-реаниматологом Александром Сафоновым, потерял сознание.
Врач сразу же оценил ситуацию и начал оказывать необходимую помощь. У пассажира начался тремор, потому пришлось воспользоваться необходимыми препаратами из аптечки для стабилизации состояния. Экипаж тоже не растерялся и помогал во всех действиях доктору.
"Полет в самолете — это испытание для организма, и люди по-разному его переносят. В данной ситуации можно было предположить, что ухудшение состояния было вызвано отсутствием полноценного сна и нарушением режима питания накануне перелета. В этой ситуации в первую очередь необходимо было обеспечить доставку глюкозы в организм. Что мы и сделали. Но когда приступ повторился спустя 20 минут, сделал необходимый укол".
Всё закончилось благополучно, благодаря своевременной и правильно оказанной помощи мужчина пришел в сознание, а самолету не пришлось менять курс.
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