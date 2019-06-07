Врач из Тюмени спас ребенка в самолете

Фото: пресс-служба ОКБ №2

Хирург ОКБ №2 Александр Маринин спас ребенка, которому стало плохо в воздухе. Помощь срочно потребовалась малолетнему мальчику на борту самолета Анталья — Тюмень.

Хирург Маринин определил, что у 2-летнего ребенка случился бронхоспазм — он начал мучительно кашлять, хрипеть и задыхаться, кожа приобрела синюшный оттенок. Длительный бронхоспазм, при котором поступление кислорода в организм затрудняется, может привести к повреждению и постепенной гибели клеток головного мозга, многообразным нарушениям функции внутренних органов.

"Александр Маринин сделал всё возможное, чтобы, находясь в воздухе, остановить приступ удушья — воспользовался препаратами из аптечки для экстренных ситуаций, находящейся у стюардесс, вместе с ещё одним пассажиром-медиком ввёл лекарства и находился рядом с пациентом", — рассказали в пресс-службе Областной клинической больницы №2.

Спустя пару минут мальчик задышал свободнее. Когда угроза жизни миновала, самолет пошел на посадку. Чтобы из-за разницы давления юному тюменцу не стало хуже, экипаж самолета принес ребенку кислородный баллон с маской и создал максимально возможные в такой ситуации комфортные условия.

Сразу после приземления ребенка передали бригаде скорой помощи. Реанимобилем маленького пациента оперативно доставили в один из стационаров Тюмени. Сейчас его здоровью ничто не угрожает.