В Тюмени прохожий спас хозяина горящего дома

Ночью во вторник на улице Братской в Тюмени из-за замкнувшей проводки сгорел дом, спящего хозяина от смерти спас случайный прохожий. Заметив дым, он разбил окно, помог выбраться мужчине выбраться на улицу и вызвал пожарную охрану.

К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений огонь полностью охватил частный жилой дом и перекинулся на соседнюю хозяйственную постройку. Возгорание на 175 "квадратах" тушили 30 человек личного состава и 9 единиц техники от МЧС России.

В результате происшествия никто не пострадал.