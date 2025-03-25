В Тюмени прохожий спас хозяина горящего дома

11:32 25 марта 2025
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Ночью во вторник на улице Братской в Тюмени из-за замкнувшей проводки сгорел дом, спящего хозяина от смерти спас случайный прохожий. Заметив дым, он разбил окно, помог выбраться мужчине выбраться на улицу и вызвал пожарную охрану.

К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений огонь полностью охватил частный жилой дом и перекинулся на соседнюю хозяйственную постройку. Возгорание на 175 "квадратах" тушили 30 человек личного состава и 9 единиц техники от МЧС России. 

 В результате происшествия никто не пострадал.

 

 

 

Теги: МЧС , пожары , спасение
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