Тюменские пожарные на прошлой неделе спасли пять человек

11:11 01 ноября 2021
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Фото - https://72.mchs.gov.ru/

За прошедшую неделю в Тюменской области зарегистрировано 43 пожара, спасено 5 человек, 27 человек эвакуировано, сообщается нас сайте управления МЧС России по Тюменской области.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 46 раз: оказывалась помощь по отключению аккумуляторной батареи, деблокировании пострадавших и в смыве горюче-смазочных материалов с проезжей части. 31 раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению. 

В МЧС отмечают, что с наступлением холодов увеличилось количество пожаров, связанных с нарушением устройства и эксплуатации печного отопления, а также электрических нагревательных приборов, перегрузки электросетей. 

Теги: МЧС , пожары , спасение
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