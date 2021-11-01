Тюменские пожарные на прошлой неделе спасли пять человек

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За прошедшую неделю в Тюменской области зарегистрировано 43 пожара, спасено 5 человек, 27 человек эвакуировано, сообщается нас сайте управления МЧС России по Тюменской области.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 46 раз: оказывалась помощь по отключению аккумуляторной батареи, деблокировании пострадавших и в смыве горюче-смазочных материалов с проезжей части. 31 раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.

В МЧС отмечают, что с наступлением холодов увеличилось количество пожаров, связанных с нарушением устройства и эксплуатации печного отопления, а также электрических нагревательных приборов, перегрузки электросетей.