За неделю в Тюменской области произошло 42 пожара

За минувшую неделю в Тюменской области зарегистрировано 42 пожара, спасен один человек, семь эвакуированы. В оперативной сводке отмечены пожары, связанные с нарушением устройства и эксплуатации печного отопления, электрических нагревательных приборов, перегрузкой электросетей, сообщает пресс-служба Управления МЧС по Тюменской области.
К ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 27 раз, на оказание помощи населению пожарные и спасатели выезжали за неделю 22 раза.
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