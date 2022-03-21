За неделю в Тюменской области произошло 42 пожара

За минувшую неделю в Тюменской области зарегистрировано 42 пожара, спасен один человек, семь эвакуированы. В оперативной сводке отмечены пожары, связанные с нарушением устройства и эксплуатации печного отопления, электрических нагревательных приборов, перегрузкой электросетей, сообщает пресс-служба Управления МЧС по Тюменской области.

К ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 27 раз, на оказание помощи населению пожарные и спасатели выезжали за неделю 22 раза.