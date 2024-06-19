Тобольские врачи спасли девочку после укуса гадюки

Девочка 14 лет из малочисленных народов севера оказалась в критическом состоянии после нападения гадюки, вызов приняли в отделении центра медицины катастроф Областной больницы №3.

Чтобы спасти пациентку, врач-реаниматолог Сергей Евглевский и медицинская сестра-анестезист Анастасия Сулагаева на место происшествия добирались на вертолете. Девочка находилась в крайне тяжелом состоянии: она посинела, наблюдался массивный отек ноги. Медики разместили подростка на борту и начали интенсивную терапию.

"По прилете девочку экстренно госпитализировали в отделение реанимации. Благодаря оперативным и слаженным действиям службы санавиации и реаниматологов Областной больницы №3 восстановление пациентки прошло без осложнений. Сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает". - рассказал завотделением центра медицины катастроф по городу Тобольску Олег Алымов.

Медики советуют при встрече со змеями сохранять спокойствие, не паниковать, медленно, без резких движений отступить. Если она все же вас укусила, срочно обратитесь за медпомощью.