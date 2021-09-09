На набережной Тюмени проведут тренировку по оказанию первой медпомощи

Фото депздрава ТО

Всемирный день первой помощи в субботу, 11 сентября, тюменцы отметят профилактической акцией "Стань героем. Спасай жизни. Первая помощь для каждого и везде!" Она начнется в 13:00 и продлится два часа на набережной возле "Конторы пароходства".

Инструкторы помогут горожанам освоить базовые навыки по спасению жизни. В частности на мастер-классах покажут, как определять остановку сердца и проводить сердечно-легочную реанимацию, как извлекать инородное тело из дыхательных путей человека, когда он подавился, как останавливать венозное и артериальное кровотечения жгутом и подручными средствами, как зафиксировать конечности при травмах, рассказали в депздраве.

Обучение будет проходить на манекенах под контролем инструкторов скорой медицинской помощи, Центра медицины катастроф ОКБ №1 и травматологов ОКБ №2.

Помимо мастер-классов, горожанам предложат пройти бесплатно маммографию, флюорографию, экспресс-тестирование на ВИЧ, поставить прививку от коронавируса или гриппа в вакциномобиле и так далее.