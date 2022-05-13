Лесной пожар добрался до "Энергетика"

В Тюменском районе у села Криводаново и оздоровительного лагеря "Энергетик" действует лесной пожар. Угроза населенному пункту и лагерю отсутствует, в оздоровительном лагере отдыхающих и персонала нет, сообщили в администрации муниципалитета.

Для окарауливания территории на месте дежурят 54 сотрудника подразделений ГУ МЧС России по Тюменской области и 16 единиц техники.

В тушении лесного пожара задействованы работники Авиалесоохраны, осуществляются сбросы воды двумя вертолетами МИ-8. Всего на тушении работают 92 человека, 31 единица техники.

Ранее в ГИБДД сообщили о перекрытии на участке с 30 по 31 километр автодороги Тюмень-Криводаново.