Лесной пожар добрался до "Энергетика"

17:40 13 мая 2022
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В Тюменском районе у села Криводаново и оздоровительного лагеря "Энергетик" действует лесной пожар. Угроза населенному пункту и лагерю отсутствует, в оздоровительном лагере отдыхающих и персонала нет, сообщили в администрации муниципалитета.

Для окарауливания территории на месте дежурят 54 сотрудника подразделений ГУ МЧС России по Тюменской области и 16 единиц техники.

В тушении лесного пожара задействованы работники Авиалесоохраны, осуществляются сбросы воды двумя вертолетами МИ-8. Всего на тушении работают 92 человека, 31 единица техники.

Ранее в ГИБДД сообщили о перекрытии на участке с 30 по 31 километр автодороги Тюмень-Криводаново.

Теги: пожары
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