Виновникам ландшафтных пожаров придется возместить затраты на их тушение

На 13 мая В Тюменской области органами дознания Главного управления МЧС России установлено 27 виновников ландшафтных пожаров, пять из них - за последнюю неделю.

Все нарушители привлечены к административной ответственности и оштрафованы на общую сумму более 70 тысяч рублей. В отношении 6 виновников подготовлены и направлены судебные иски для возмещения затрат, связанных с тушением ландшафтных пожаров. Еще по 7 случаям материалы направлены в департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области, для подготовки судебных исков по взысканию ущерба причиненного животному миру.

Причинами пожаров стали умышленное сжигание сухостоя, для очистки территории, поджигание травы из хулиганских побуждений, детская шалость с огнем, небрежность при проведении сварочных работ и неосторожное обращение с огнем при курении, сообщили в ГУ МЧС.

Граждан и гостей области просят неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности и запреты в условиях действия особого противопожарного режима.