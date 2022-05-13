На ситуацию со смогом в Тюмени повлияли пожары в Омской и Курганской областях

Источниками задымления в городе Тюмени 13 мая являются природные пожары в Тюменском муниципальном районе, а также пожары в соседних субъектах — Курганской и Омской областях, заявили в информационном центре регионального правительства.
Ранее ГУ МЧС причиной задымления города указывало природные пожары в Тюменском и Упоровском районах.
"Все силы и средства направлены на их скорейшую локализацию и ликвидацию. В настоящее время принимаются все меры для стабилизации лесопожарной обстановки. В частности, на тушении пожаров в Тюменском и Упоровском районах в настоящее время задействованы вертолеты МИ-8 с водосливным устройством", - сообщает департамент лесного комплекса.
В регионе ежедневно проводятся мероприятия по наземному патрулированию лесных участков и прилегающих территорий, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов, осуществляется авиационный мониторинг пожарной опасности.
Лесной охраной ежедневно проводится патрулирование лесных участков. Дополнительно патрулирование усилено органами УМВД и МЧС.
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