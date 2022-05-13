Тюмень накрыло смогом из-за пожаров в Тюменском и Упоровском районах

Жители областной столицы с утра наблюдают плотный смог и резкий запах гари, как пояснили в ГУ МЧС, задымление города произошло из-за природных пожаров в соседних муниципальных районах.

"В Тюмени наблюдается задымление. Наиболее вероятной причиной явились действующие природные пожары на территории Тюменского и Упоровского муниципальных районов", - заявили в ГУ МЧС.

На ликвидации пожаров задействованы силы и средства авиалесоохраны, угрозы населенным пунктам нет, подчеркнули в ведомстве.

По данным диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области на утро 13 мая, в регионе действует 6 лесных пожаров, 4 из них локализовано. За прошедшие сутки зарегистрировано 7 новых лесных пожаров и ликвидировано 10 на площади 2165,5 га. Данные по количеству ландшафтных пожаров пока не обновлены, но на утро 13 мая их начитывалось 11, один из них действовал в районе Криводаново.

С 13 по 15 мая на всей территории Тюменской области установлен III класс пожарной опасности (средняя пожарная опасность). Посещать леса, разводить костры запрещено.

Советы от РПН о том, как уберечь здоровье во время задымления населённых пунктов - здесь.