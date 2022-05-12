Двадцать ландшафтных пожаров выявлено в Тюмени с начала мая

10:22 12 мая 2022
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В майские праздники на территории Тюмени произошло 20 ландшафтных пожаров, сообщил глава города Руслан Кухарук.

Ситуацию с природными пожарами обсудили руководители ведомств и муниципальных образований на заседания оперативного штаба по ликвидации пожаров в Тюменской области, которое провел губернатор.

"В период майских праздников на территории города произошло 20 ландшафтных пожаров. На все объекты выезжают мобильные бригады, и специалисты на месте координируют работы", - сообщил Кухарук.

В связи с особым противопожарным режимом в городе ежедневно проводится патрулирование территорий, специалисты проинструктировали почти 4 тысячи человек. Ведется разъяснительная работа с населением об ответственности за причиненный ущерб, контролируется  соблюдение мер пожарной безопасности в городских лесах, а также ограничения пребывания граждан в лесах, въезда транспортных средств.

Теги: пожары , Руслан Кухарук
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