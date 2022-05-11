Уголовное дело завели на уватского подростка за нарушение ПДД

15:32 11 мая 2022
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В Увате сотрудники ГИБДД второй раз за полгода задержали нетрезвым за рулем автомобиля 17-летнего подростка, не имеющего права управления транспортом.

Молодой человек управлял отцовской "Нивой", которую взял без спроса. Показания алкотестера составили 0,66 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Пояснил, что пил пиво с друзьями. Ранее подросток задерживался нетрезвым за рулем автомобиля в декабре прошлого года, теперь в отношении него заведут головное дело за вождение в состоянии опьянения, сообщили в областной ГИБДД.

Теги: ГИБДД Тюменской области , подростки , Уватский район , уголовная ответственность
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