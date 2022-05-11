Уголовное дело завели на уватского подростка за нарушение ПДД

В Увате сотрудники ГИБДД второй раз за полгода задержали нетрезвым за рулем автомобиля 17-летнего подростка, не имеющего права управления транспортом.

Молодой человек управлял отцовской "Нивой", которую взял без спроса. Показания алкотестера составили 0,66 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Пояснил, что пил пиво с друзьями. Ранее подросток задерживался нетрезвым за рулем автомобиля в декабре прошлого года, теперь в отношении него заведут головное дело за вождение в состоянии опьянения, сообщили в областной ГИБДД.