105 ландшафтных пожаров произошло в Тюменской области с 7 по 10 мая

Фото ГУ МЧС РФ по ТО

С 7 по 10 мая 2022 года на территории Тюменской области зарегистрировано 105 ландшафтных пожаров, 22 загорания мусора. Основными причинами их возникновения стали непринятие мер по очистке территории от сухой травы и разведение открытого огня, отмечают в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

Так, с 9 мая действует ландшафтный пожар по Велижанскому тракту в пригороде Тюмени. На данный момент обстановка с ландшафтным пожаром находится под контролем. Угрозы населению нет. Для окарауливания местности привлечена 1 единица техники и 4 сотрудника МЧС.

По всем фактам возгораний органы дознания ГУ МЧС России по Тюменской области работают над привлечением к административной ответственности нарушителей особого противопожарного режима.

С 15 апреля в регионе действует особый противопожарный режим. Жители и гости Тюменской области должны неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности.

Единый телефон пожарных и спасателей: 01 или 101. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Тюменской области 590-549.