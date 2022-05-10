Дом и 4 строения сгорели в поселке под Тюменью

Фото пресс-службы ГУ МЧС по ТО

Жилой дом и четыре строения повреждены в результате пожара в поселке Богандинский, сведений о погибших и пострадавших не поступало, сообщает ГУ МЧС по Тюменской облатси.

Пожар уже локализован. На месте продолжают работу 7 единиц техники, 26 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области и 63 добровольца. Для проливки тлеющей травы вдоль железной дороги на территории поселка привлечен пожарный поезд.