Дом и 4 строения сгорели в поселке под Тюменью

Жилой дом и четыре строения повреждены в результате пожара в поселке Богандинский, сведений о погибших и пострадавших не поступало, сообщает ГУ МЧС по Тюменской облатси.
Пожар уже локализован. На месте продолжают работу 7 единиц техники, 26 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области и 63 добровольца. Для проливки тлеющей травы вдоль железной дороги на территории поселка привлечен пожарный поезд.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru