Дом и 4 строения сгорели в поселке под Тюменью

17:08 10 мая 2022
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Фото пресс-службы ГУ МЧС по ТО

Жилой дом и четыре строения повреждены в результате пожара в поселке Богандинский, сведений о погибших и пострадавших не поступало, сообщает ГУ МЧС по Тюменской облатси.

Пожар уже локализован. На месте продолжают работу 7 единиц техники, 26 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области и 63 добровольца. Для проливки тлеющей травы вдоль железной дороги на территории поселка привлечен пожарный поезд.

Теги: пожары
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