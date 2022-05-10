Задымление участка федеральной трассы наблюдается в Ярковском районе

16:04 10 мая 2022
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Фото ГИБДД ТО

В связи с пожаром наблюдается задымление на 65-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Ярковском районе, движение пока не ограничено, сообщает ГИБДД по Тюменсой области.

"На участке с недостаточной видимостью работает наряд ДПС, предупреждая через громкоговоритель устройство водителей о задымлении и необходимости сбавить скорость. В случае необходимости, движение будет ограничено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что автоинспекторы будут сопровождать колонны автомобилей через опасный участок трассы. 

Теги: безопасность дорожного движения , пожары
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