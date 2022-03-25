Прокуратура за март передала в суд пять дел об отравлении метанолом 19 тюменцев

Суррогатом "Родники Сибири" в Тюмени отравились 16 человек, еще 3 погибли от употребления поддельной "Царской охоты", следует из релизов областной прокуратуры.

По данным следствия, во всех "напитках" содержался смертельно опасный метанол, владельцы небольших продуктовых магазинов закупали суррогат у знакомого и торговали им. В переданных в суд уголовных делах по отравлению покупателей "Родниками Сибири" упоминаются торговые точки на улице Ставропольской (погибла женщина 64 лет), а также расположенные в доме 16 "б" по улице Станционная, в доме 7 по улице Маршала Захарова и в доме 55 по улице Рижская (15 летальных исходов). Еще три погибших употребили отраву под названием "Царская охота", приобретенную в магазине "Продукты" на улице Рижской.

В деле о гибели женщины три фигуранта, о 15 смертях от метанола - три, по отравлению трех - один, уголовные дела заведены по ст. 238 УК РФ, их будут рассматривать Ленинский и Калининский районные суды.

В январе сообщалось, что по делу об отравлении метанолом в Тюмени арестованы 14 граждан.

"Ход расследования уголовных дел в отношении иных обвиняемых, причастных к незаконному сбыту контрафактной алкогольной продукции, повлекшему массовое отравление людей с летальным исходом, находится на контроле прокуратуры области", - подчеркнули в прокуратуре.