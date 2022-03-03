На Тобольской нефтебазе ликвидирован пожар

Пожар на нефтебазе под Тобольском произошел накануне вечером. На его ликвидацию потребовалось около двух часов, было привлечено 40 человек и 13 единиц техники.

"Сообщение о загорании резервуара на нефтебазе в Тобольском районе поступило в 20:44. По прибытии пожарных наблюдалось возгорание остатка топлива, была угроза распространения огня. Благодаря слаженным действиям пожарных перехода огня не допущено. В 22:30 пожар полностью ликвидирован", - сообщили в МЧС России по Тюменской области.