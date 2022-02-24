Продуктовый магазин сгорел в центре поселка под Тюменью

12:14 24 февраля 2022
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Фото пресс-службы 32-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС по ТО

Сообщение о пожаре в магазине на улице Школьной в поселке Новотарманский Тюменского района поступило в 9:33.

Возгорание произошло в отдельно стоящем здании, в котором располагается продовольственный магазин. К моменту прибытия первого подразделения огонь  охватил кровля. Ппожарным удалось оперативно остановить распространение пламени. Пострадавших в результате происшествия нет.

На ликвидации пожара было задействовано три единицы техники, десять сотрудников 32-го пожарно-спасательного отряда и бойцы отдельного поста пожарной охраны п. Новотарманский. Сейчас устанавливаются причина и обстоятельства возникновения пожара, сообщили в пресс-службе 32-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС по Тюменской области.

Теги: МЧС , пожары , торговля
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