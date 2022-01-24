СК завершил расследование дела об убийстве 8-летней школьницы в Тюмени

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В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации завершено производство следственных действий по уголовному делу в отношении Виталия Бережного. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 131, п. "б" ч. 4 ст. 132, пп. "в", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, сопряженное с похищением и изнасилованием, насильственные действия сексуального характера).

Уголовное дело было передано в Главное следственное управление по поручению Председателя СК России в связи с длительными безуспешными поисками ребенка. После передачи уголовного дела следователями центрального аппарата в кратчайшие сроки проведен значительный объем следственных действий и экспертных исследований.

"Установлено, что 30 июня 2021 года Бережной, находясь в состоянии наркотического и алкогольного опьянения на площадке первого этажа одного из жилых домов по улице Судостроителей в городе Тюмени, встретил ранее незнакомую ему малолетнюю девочку. Обманным путем он заманил ребенка к себе в арендованную квартиру указанного дома, где совершил ее изнасилование, а также насильственные действия сексуального характера, а затем задушил ее. Тело потерпевшей он герметично упаковал и хранил у себя в квартире, а 17 августа 2021 года с целью сокрытия преступления переместил его в труднодоступное место на береговой линии озера Оброчное города Тюмени", - следует из сообщения СК РФ.

В настоящее время обвиняемый и защитник знакомятся с материалами уголовного дела.