По делу о сбыте поддельной водки в Тюмени арестованы до марта 11 человек

Центральный районный суд Тюмени 11 января рассмотрел ходатайства Следкома по задержанию пяти фигурантов дела о сбыте в Тюмени и Тюменской области спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенного группой лиц по предварительному сговору, повлекшего смерть двух и более лиц.

По данным СК, в Тюмени от отравления содержащей метиловый спирт жидкостью, продававшейся под водочной этикеткой, скончались 9 человек. По установленным фактам 6 января было заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 283 УК РФ, по нему сначала задержали 4 человек, после список расширился до 11 обвиняемых.

На первом заседании сегодня представитель СУ СК по Тюменской области отметила, что расследование уголовного дела продолжается, в деле могут появиться новые фигуранты и торговые точки, сбывавшие поддельный алкоголь, поэтому целесообразно обвиняемых изолировать, чтобы они не могли помешать следствию, оказать давление на причастных и свидетелей, скрыться от следствия или уничтожить следы преступления.

Представитель облпрокуратуры все ходатайства поддержал. Ознакомившись с материалами дел, судья по каждому фигуранту принял решение об аресте по 6 марта включительно.

Таким образом, в СИЗО на сегодня находятся владелица магазина (ранее мы о ней упоминали как о продавце) Елена Мироевская, заведующий торговой точкой Малик Мамедов, торговый представитель общества с ограниченной ответственностью Алексей Камышев, индивидуальные предприниматели Адилхан Каримов, Сеймур Мехтиев, таксист Ибрагим Годжаев, официально безработные Фарид Эйвазов, Ровшан Дашдамиров и Орудж Мамедов. Раньше остальных арестованы Эмин Гаджиев и Ислам Алиев, о роде их деятельности не сообщалось.