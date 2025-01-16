Суд Тюмени отправил под домашний арест сотрудника полиции по обвинению в получении взятки

18:14 16 января 2025
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Калининский районный суд Тюмени оправил на два месяца под домашний арест сотрудника полка ДПС по Тюменской области по обвинению в получении взятки должностным лицом. 

Из представленных суду материалов известно, что вечером 12 января, обвиняемый, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, остановил автомобиль на улице Кремлевской в Тюмени, при общении с водителем он заметил, что гражданин, возможно, находится в состоянии алкогольного опьянения, и предложил "решить проблему" за 50 тысяч рублей. Тюменец согласился, снял деньги в банкомате и отдал обвиняемому, пишет объединенная пресс-служба судов ТО.

Теги: арест , взятки , ГИБДД Тюменской области , суд
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