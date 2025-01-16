В Тюмени на ночь перекроют спуск с транспортной развязки с улицы Мельникайте на Дамбовскую

17 января с 00:00 до 06:00 ограничат движение всех видов транспорта на спуске с транспортной развязки с улицы Мельникайте на улицы Дамбовскую при движении от студенческого городка в сторону улицы Дружбы, сообщили в областной ГАИ.

Движение перекроют для проведения работ по восстановлению надземного пешеходного перехода. Участок дороги будет оборудован временными дорожными знаками и дорожным ограждением.

Объехать данный участок дороги предлагают по улицам Харьковской и Одесской.