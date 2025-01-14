Тюменцам удалось вывести свою елку в топ-10 новогодних красавиц России

Итоги голосования по выбору "Ёлки России" подведены, победителями Всероссийского конкурса по выбору лучшей новогодней ели, отражающей локальную аутентичность региона, стали Санкт-Петербург, Чечня и Московская область. Наградами будут отмечены и регионы, занявшие призовые места: Тюменская область, Башкирия, Белгородская область, Татарстан, Приморский край, Кабардино-Балкария и Смоленская область, сообщили в Минстрое РФ.

В преддверии Нового года по всей стране на территориях, преображенных благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды", были установлены ели, украшенные изделиями местных мастеров и ремесленников, отражающие самобытность каждого региона России. Все желающие могли выбрать понравившееся новогоднее дерево в официальной группе федерального проекта в социальной сети "ВКонтакте". Всего в рамках конкурса было отдано 783 593 голоса. "Тюменка" набрала более 3,3 тысячи голосов.

Награждение победителей и призеров состоится 23 апреля 2025 года на площадке V Международной выставки-конференции по развитию комфортной городской среды ParkSeason Expo 2025 в Москве.

"Хочу сказать большое спасибо мастерам, которые так талантливо воплотили идею конкурса и нарядили одну из лучших новогодних елей страны. Отдельная благодарность всем, кто подключился к голосованию. Участие жителей в проектах комфортной среды очень важно. Именно вы определяете, какие территории и как будут меняться к лучшему", - отметил директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев.