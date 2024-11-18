Пять человек арестованы в Тюмени по делу о незаконных игровых салонах

Четыре мужчины и одна женщина арестованы в Тюмени по обвинению в организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны с использованием Интернета, в СИЗО они будут находиться до 11 января, сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

Из представленных суду материалов известно, что обвиняемые с 1 июня по 13 ноября незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования.

По данным РУФСБ по Тюменской области, для обвиняемые арендовали семь помещений в местах наибольшего скопления граждан и оборудовали их залами виртуальных игровых автоматов. У них изъято 90 единиц компьютерной техники, не менее 2,5 млн рублей, а у одного из задержанных при обыске дома нашли еще и боевое оружие - автомат Калашникова и пистолет Макарова со снаряженными магазинами.