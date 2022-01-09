За сутки на тюменских дорогах в ДТП пострадали 12 человек, один из них погиб

7 дорожно-транспортных происшествий произошло 8 января на дорогах Тюменской области, в них погиб один человек, 11 человек ранены, сообщает областная Госавтоинспекция.

В Тобольском районе на 203-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск при столкновении внедорожника Toyota, который выехал на встречную полосу для обгона, и седана Toyota, травмы получили четверо: водителю внедорожника, его дочери и еще одно пассажирке (все из Лангепаса) госпитализация не потребовалась, а вот водителю седана, жителю Курганской области, повезло меньше - от полученных травм он скончался в стационаре ОБ-3. Обстоятельства ДТП выясняются.