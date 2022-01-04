В Тюмени на нефтеперерабатывающем заводе произошёл пожар

12:40 04 января 2022
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Пожар на Антипинском НПЗ локализован, угрозы населению нет, сообщает МЧС

В 09:42  поступило сообщение о загорании фракционной колонны на территории Антипинского НПЗ. 

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение колонны на площади 100 м.кв. 

Первым к месту пожара прибыло подразделение ПЧ №1 АНПЗ, также на место вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Тюменской области. На месте создано 3 боевых участка на тушение и защиту установок. Всего подано 14 лафетных стволов. 

В 11: 20 пожар был локализован, подразделения продолжают работу. Погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась. 

Всего привлечено 84 человека, 26 ед. техники, в том числе от МЧС России 60 чел, 18 ед. техники.

Губернатор по поводу пожара на заводе провёл рабочее совещание, ситуация на контроле руководства региона.

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