НПЗ в Тюмени восстановил поврежденную пожаром установку и вернулся к выпуску всей продукции

На Тюменском НПЗ восстановили установку замедленного коксования, повреждённую пожаром в начале января этого года, что позволило заводу вернуться к доаварийным показателям отгрузки нефтепродуктов, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Установка замедленного коксования является частью технологического комплекса, обеспечивающего высокую глубину переработки нефти, ее восстановление завершилось с опережением графика.

"Тюменский НПЗ вернулся к доаварийным показателям отгрузки нефтепродуктов и восстановил полную линейку выпускаемой продукции. В самом начале года на заводе произошел пожар. Вышла из строя установка замедленного коксования. Она является частью технологического комплекса, обеспечивающего высокую глубину переработки нефти. На заводе приложили все усилия, чтобы ввести установку в эксплуатацию максимально быстро. Буквально на днях установку восстановили в полном соответствии с изначальным проектом", - сообщил Моор.

Важность события для региона губернатор объяснил тем, что "бесперебойная работа такого крупного предприятия – это гарантированные отчисления в областной бюджет".

Отмечается, что на НПЗ с января по май проводились промышленные экспертизы и диагностика оборудования на всех блоках технологической площадки. После демонтажа повреждённых конструкций в июне приступили к возведению металлоконструкций, монтажу внутренних устройств и трубопроводов на двух пострадавших блоках. Восстановленная установка полностью соответствует изначальному проекту.