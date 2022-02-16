Экс-главе Антипинского НПЗ добавили статью о крупном мошенничестве и заочно арестовали в Тюмени

Ленинский районный суд Тюмени удовлетворил ходатайство следователя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тюменской области о заключении на два месяца под стражу бывшего генерального директора Антипинского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) Геннадия Лисовиченко, сообщает пресс-служба судебной системы ТО.

Лисовиченко (заочно) предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями и в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.1 ст.201, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ).

Срок ареста будет исчисляться с того момента, как обвиняемый окажется на территории страны или пересечет госграницу и будет передан конвойной службе правоохранительных органов Российской Федерации.

Адвокат обвиняемого обжаловал постановление о заключении своего подзащитного под стражу. В ближайшие дни материалы должны поступить в апелляционную инстанцию - в судебную коллегию по уголовным делам Тюменского областного суда, уточнили в пресс-службе.

В августе 2019 года гендиректору НПЗ предъявили обвинение по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). По версии следствия, в конце октября 2017 года он заключил с одной из коммерческих организаций договор о продаже железнодорожного подъездного пути, который являлся важным для завода объектом, поскольку по нему осуществлялся налив нефтепродуктов. При этом стоимость договора составила около 20 млн. рублей, несмотря на рыночную цену около 38 млн. рублей. После этого, указанный железнодорожный путь был взят в аренду НПЗ "Антипинский" у покупателя. В результате заводу был причинен существенный вред. С 2019 года Лисовиченко находился в международном розыске, 20 января этого года был задержан в Италии, генеральная прокуратура РФ сообщала, что готовит запрос об его экстрадиции из Италии.