Рядом с тюменским НПЗ построят товарный парк нефтепродуктов

Товарный парк нефтепродуктов построит компания "Русинвест", Тюменский нефтеперерабатывающий завод (бывший Антипинской НПЗ) является ее филиалом, сообщается на сайте регионального правительства.
Проект получил поддержку на региональном уровне. Бизнес-идею рассмотрели на заседании Экспертного совета Инвестиционного агентства Тюменской области. Распоряжением областного правительства инвестпроекту присвоен статус "масштабного". Поэтому земельный участок будет предоставлен инвестору в аренду за 1 рубль.
Товарный парк в районе Старого Тобольского тракта рядом НПЗ построят к 2025 году, общий объем инвестиций - около 4 миллиардов рублей. Для тюменцев будет создано 40 рабочих мест.
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