Адвокат экс-директора Антипинского НПЗ потребовала отменить арест ее подзащитного, но суд отказал

Тюменский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката бывшего топ-менеджера Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко и оставил ее без удовлетворения. Адвокат Ольга Артюхова просила отменить постановление Ленинского районного суда из-за непричастности подзащитного к совершению вменяемых ему преступлений, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы ТО.

Напомним, 17 июля 2019 года в отношении Лисовиченко возбуждено уголовное дело и вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Ленинский районный суд Тюмени по ходатайству следственных органов заочно избрал 68-летнему Геннадию Лисовиченко меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие мотивировало ее тем, что Лисовиченко обвиняется в совершении преступления средней тяжести, за которое предусмотрено наказание свыше трех лет лишения свободы. Оно считает, что, оставаясь на свободе, он может вмешаться в производство предварительного следствия и в деятельность суда, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу, поскольку до настоящего времени не установлено местонахождение документов, имеющих важное значение для уголовного дела.

Однако еще 6 июня 2019 года Лисовиченко вылетел из Москвы в Болгарию, но не вернулся в Тюмень, а с 22 августа объявлен в международный розыск и недавно был задержан интерполом в одном из городов Италии.

"Органы следствия обвиняют Лисовиченко в злоупотреблении полномочиями вопреки законным интересам организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц и в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он составил фальшивый протокол заседания совета директоров и присвоил около 10 млн долларов", - сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы ТО.