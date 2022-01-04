Технологические комплексы Антипинского НПЗ работают в штатном режиме

Фото - ГУ МЧС по Тюменской области

Не пострадавшие от пожара технологические комплексы Антипинского нефтеперерабатывающего завода в Тюмени работают в штатном режиме, сообщается в официальном комментарии компании.

Возгорание в одной из секций установки переработки мазута возникло сегодня. Вызов поступил в 9:42, в 11:02 пожар был локализован, а в 12:40 полностью ликвидирован на площади 100 кв.м. Погибших и пострадавших нет. Эвакуация ни сотрудников, ни населения не проводилась. В тушении пожара были задействованы 98 человек, 30 единиц техники, в том числе от Главного управления МЧС России по Тюменской области 60 человек, 24 единицы техники.

“Слаженные действия всех служб завода совместно с пожарно-спасательными формированиями главного управления МЧС России по Тюменской области позволили оперативно ликвидировать возгорание на фракционной колонне установки глубокой переработки мазута. Остальные технологические комплексы продолжают работу в штатном режиме, без ущерба для производственного процесса”, - говорится в официальном заявлении.

Уточняется, что в результате пожара никто не пострадал, безопасности близлежащих районов ничего не угрожает. Специалисты предприятия работают в тесном контакте с представителями Ростехнадзора и Росприроднадзора, ведется расследование причин произошедшего.