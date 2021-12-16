Тюменца приговорили к 9 годам тюрьмы за пьяное ДТП с двумя погибшими

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Калининский суд Тюмени вынес приговор 34-летнему жителю села Шорохово Исетского района по делу о ДТП, совершенном в состоянии опьянения, жертвами которого стали двое людей.

Следствием и судом установлено, что вечером 14 июля 2021 года мужчина на автомобиле невесты Chevrolet Aveo в Тюмени работал как такси в ночную смену, утром 15 июля час поспал на съемной квартире, после чего стал употреблять спиртное. Примерно в 16 часов мужчина поехал в село в Шорохово, но по дороге решил вернуться обратно в Тюмень. Около 17 часов на подъезде к городу на 192 км трассы Р-254 водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Passat, в котором ехали жители Курганской области. Брат водителя иномарки скончался на месте, а супруга водителя – в автомобиле скорой помощи по дороге в больнице. Как пояснил фигурант дела, он заснул за рулем и выехал на встречную полосу.

Мужчина признал вину в ДТП. Суд назначил подсудимому 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и на 2 года 6 месяцев лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сообщает прокуратура.