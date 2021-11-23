Суд приговорил сбежавшего из тюменской колонии заключенного к двум годам тюрьмы

Ленинский районный суд Тюмени приговорил Александра Новикова, сбежавшего в сентябре из тюменской колонии-поселении, к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Новиков осуждён в 2000 году к 23 годам и 4 месяцам колонии строгого режима по приговору Кемеровского областного суда за жестокое убийство, разбой, грабеж, вымогательство и кражу. По постановлению Ленинского районного суда г. Тюмени в феврале 2021 года он был переведен в Тюменскую колонию-поселение ИК № 2.

В судебном заседании Новиков вину признал в полном объеме, просил рассмотреть дело в особом порядке, без исследования доказательств. По совокупности приговоров, с учётом неотбытой части наказания судья назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в колонии строго режима, при этом были учтены признание вины, раскаяние в содеянном и явка с повинной заключенного. В последнем слове он просил не наказывать его строго, потому что он "сам сдался, никаких преступлений не совершил, кроме побега", а сбежал, потому что "помутнение какое-то было".