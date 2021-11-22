В Тюмени начался судебный процесс по делу о похищении людей

В Центральном районном суде Тюмени 19 ноября состоялось первое судебное заседание по уголовному делу в отношении Андрея Гоппа, Дамира Кожабаева, Николая Тришкина, Бориса Эккерта, обвиняемых в похищении людей.

"Всем фигурантам уголовного дела суд продлил меру пресечения по 9 мая 2022 года. По решению суда Гопп находится под домашним арестом, остальные заключены под стражу. Следующее судебное заседание назначено на 7 декабря 2021 года", - сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.