В Тюмени начался судебный процесс по делу о похищении людей

10:37 22 ноября 2021
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В Центральном районном суде Тюмени 19 ноября состоялось первое судебное заседание по уголовному делу в отношении Андрея Гоппа, Дамира Кожабаева, Николая Тришкина, Бориса Эккерта, обвиняемых в похищении людей.

"Всем фигурантам уголовного дела суд продлил меру пресечения по 9 мая 2022 года. По решению суда Гопп находится под домашним арестом, остальные заключены под стражу. Следующее судебное заседание назначено на 7 декабря 2021 года", - сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Теги: похищение человека , суд , уголовное дело
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