Жительница Тюмени умерла после косметологических процедур на дому

В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности в сфере косметологии, повлекших смерть клиентки, сообщили в региональном СУ СК.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 52-летней жительницы города Тюмени. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 29 сентября подозреваемая на дому проводила косметологические процедуры 46-летней клиентке, повлекшие ее смерть. Отмечается, что для оказания этих услуг у косметолога нет ни нужного медицинского образования, ни лицензии.

В настоящее время следствием проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшей трагедии. Расследование уголовного дела продолжается.