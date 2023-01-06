О показаниях для удаления родинки рассказала тюменский дерматолог

О том, что нужно знать перед походом в косметологию и в каких случаях удаление необходимо, изданию "Тюменская область сегодня" рассказала врач-дерматолог Евгения Хащивская.

По ее словам, в первую очередь удалению подлежат невусы, которые часто травмируются. Например, в волосах на голове, где родинка может часто повреждаться при походах к парикмахеру, в зоне воротничков и поясов. У мужчин – в зоне бритья на лице.

– Часто травмируемое образование не обязательно может переродится в рак. Но на фоне повреждений оно будет быстро расти и мешать еще больше. Ну а если склонно к перерождению, то да, такой риск развития онкологии существует, – прокомментировала Евгения Хащивская. – Непосредственно удаление родинки не может вызвать рак, это распространенный миф. Наоборот, так мы профилактируем развитие болезни.

Чтобы не пропустить возникновение на теле "нехорошего" образования, стоит раз в год посещать дерматолога, а также проводить самостоятельный осмотр. Обратить внимание нужно на такие факторы: резкий рост невуса, резкое изменение его цвета, кровоточивость без травмы, выпадение волос из родинки (если они там росли). При проявлении таких признаков, стоит обратиться к врачу.

Что касается эстетического момента, то доброкачественные невусы без проблем удаляются по просьбам пациентов. Естественно, статус доброкачественного сначала должен установить врач-дерматолог.