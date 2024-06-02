Как ухаживать за кожей сибирякам, поделилась косметолог

Кандидат медицинских наук, врач-косметолог, Наталья Кравец дала советы по уходу за кожей в погодных условиях Западной Сибири.

В нашем регионе не так выражен летний сезон и нет такой высокой солнечной активности, а именно солнечные лучи разрушают нашу кожу. Достаточно серьезные фотоповреждения возникают у людей, которые живут в южных широтах. Тем не менее, и Тюмень славится солнечными днями, поэтому летом обязательно нужна солнечная защита. Следует наносить солнечный крем с SP-фактором 50 или 50 плюс. Нужно носить панамки и кепки, если загорать, то в тени, ранним утром или поздним вечером, когда активных солнечных лучей уже нет.

Холодные ветра и повышенная влажность для кожи тоже не сулят ничего хорошего, если кожа – обветренная, на ней может появиться и купероз, и разрушение эластина и коллагена, и нарушение влажности кожи, может резко снижаться количество гиалоурановой кислоты. Кожу надо беречь в зимний период и обязательно ее укутывать в шарфы и капюшоны, то есть стараться как можно меньше ее подвергать воздействию холода.

Многое в организме зависит от витамина D, поэтому нужно не забывать пить этот витамин. Загар на солнце не компенсирует нам суточную потребность в витамине D, поэтому нужно употреблять его внутрь, и особенно это важно для людей старше 40 лет. Каждое утро, в зависимости от вашего дефицита – либо 5 тысяч, либо 10 тысяч единиц, нужно также обязательно принимать жирные кислоты омега-3, сообщает Тюменская область сегодня.