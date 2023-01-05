Врач-косметолог рассказал о пользе и вреде солярия

Начиная с 30-х годов, загорелая кожа стала весьма популярной, не утратив актуальности до сих пор. Чем полезен или опасен искусственный загар, "Тюменской области сегодня" рассказала врач-косметолог, основатель и руководитель студии красоты и здоровья Мария Иванцова.

– Большинство врачей-косметологов выступают против искусственного загара. Особые опасения высказывают онкодерматологи, потому что солярий, как и избыточное пребывание на солнце, увеличивает количество онкологических заболеваний кожи. Также солярий вызывает фотостарение. Оно происходит из-за негативного воздействия солнечных лучей, в следствие чего ткани и клетки теряют влагу.

В осенне-зимний период коже особенно не хватает влаги, и посещение солярия может еще больше усугубить ситуацию. Так и появляются преждевременные морщины, – пояснила специалист.

– Для меня, как для специалиста, ухоженная кожа – это увлажненная, бархатистая, сияющая кожа, а вовсе не загорелая. Если ухаживать не только за лицом, но и за телом (наносить увлажняющие средства качественных фирм, регулярно ходить на уходовые процедуры), то даже без загара можно иметь благородный вид и сиять. Здоровье – важнее всего, – подчеркнула специалист.

Врач-косметолог отметила, что помимо онкозаболеваний кожи и фотостарения посещение солярия также может усугубить хронические заболевания. Большинство женщин ложатся загорать без купальника, подвергая негативному воздействию грудь. Это чревато усугублением мастопатии при ее наличии и даже злокачественными новообразованиями.