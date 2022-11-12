Как ухаживать за кожей зимой, рассказали тюменцам

О главных принципах ухода за кожей зимой Тюменской области сегодня рассказала врач-косметолог, основатель студии красоты Мария Иванцова.

– В осенне-зимний период мои пациенты жалуются, как правило, на сухость кожных покровов. И часто это не только лицо, но и тело. В первую очередь нужно обратить внимание на состояние организма в целом. Можно сколько угодно увлажнять кожу, но если не справиться с причиной, то результат будет временный. В первую очередь я рекомендую обратиться к адекватному питьевому режиму. Это 25-30 миллилитров воды на килограмм веса. Но пить нужно в том случае, если есть потребность. Нельзя себя заставлять, – отмечает врач.

На увлажненность кожи значительно влияет и употребление в пищу жирных кислот. Ими богаты авокадо, жирные сорта рыбы, орехи. Рекомендует Мария Иванцова принимать такие добавки, как омега-3 и витамин D.

– Всем пациентам предварительно назначают анализы на витамин D. В дальнейшем мы решаем, какую дозировку этого БАДа назначить, – говорит врач.

Важно не пропускать этап тонизации. У тоников есть функция увлажнения кожи и сохранения нормального ph – кислотности кожи.

– Благодаря этому защитная оболочка, гидролипидная мантия остается целостной. По сути, это иммунитет кожи. Те, кто пропускает этап тонизации, часто жалуются на сухость даже весной и летом, – комментирует косметолог.

Крем для лица в дневное время лучше выбирать увлажняющий, а вечером – питательный. Но стоит помнить о том, что крем всегда нужно наносить минимум за 20 минут до выхода на улицу в любое время года. В противном случае кожа может обветриться, а это приводит к сухости, дискомфорту и шелушениям.

Важен для кожи и климат дома. В отопительный период в квартирах, как правило, воздух сухой, а на улице – холодный и обжигающий. Поэтому специалист рекомендует купить домой увлажнитель воздуха.