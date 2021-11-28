Косметологи рекомендуют специальных уход за кожей в зимнее время

Зимой кожа, как и весь организм в целом, испытывает стресс. Сильные морозы, ветра, сухой из-за отопления воздух в квартирах могут привести к обострению дерматологических проблем. Возможно появление высыпаний, сухости и раздражения на коже. Чтобы этого избежать, тюменские косметологи рекомендуют специальный уход.

Как рассказала косметолог Инга Макеева, важно, чтобы зимой кожа была достаточно увлажнена. Для этого нужно пользоваться увлажняющими кремами перед сном. За час-полтора до выхода из дома на мороз также стоит воспользоваться кремом. А очищающие и тонизирующие средства не должны содержать спирт и сульфаты.

Важны также простые общие правила: принимать душ и умываться лучше прохладной или теплой, а не горячей водой. На улице обязательно нужно носить перчатки, чтобы избежать сухости на коже рук. Используйте гигиеническую помаду. Если воздух дома сухой, необходимо поставить увлажнитель или емкость с водой. Отказываться от солнцезащитного крема зимой не стоит, так как солнечные лучи никуда не исчезают: достаточно просто взять средство с более низким SPF-фактором, пишет "Мегатюмень".

"Во время масочного режима обязательно пользуйтесь средствами защиты правильно. Одноразовые маски нужно менять каждые два-три часа, многоразовые – стирать как минимум раз в день. Не используйте одну и ту же маску всю зиму, это может привести к проблемам с кожей. Также под маску не рекомендуется наносить плотный макияж", − отмечает эксперт.

При этом от тонального крема можно не отказываться. Лучше, по словам косметолога, выбрать защитный дневной крем с увлажняющим эффектом: он не только скроет несовершенства, но и оздоровит кожу.