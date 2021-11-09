В Тюменской области омичу за пьяное ДТП могут дать от 5 до 12 лет тюрьмы

Прокуратура Вагайского района Тюменской области направила в суд уголовное дело 56-летнего жителя Омской области о нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п.а ч.4 ст.264 УК РФ).

Утром 20 августа 2021 года пьяный водитель Freightliner с полуприцепом цистерной на 95 км автодороги Аромашево-Вагай отвлекся на звук сотового телефона, потерял контроль над грузовиком, выехал на встречную полосу и столкнулся с УАЗ 3303. Водитель УАЗа от тяжких травм скончался по дороге в больницу.

Санкция ч.4 ст.264 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, сообщили в облпрокуратуре.