Уголовное дело завели в Тобольске на адвоката за избиение следователя УМВД

Адвокат в ночь на 5 ноября в гостиничном номере в Тобольске в ходе ссоры несколько раз ударил в голову следователю УМВД по Тюменской области. Сейчас пострадавшему оказывают медпомощь в местной больнице, а на адвоката завели уголовное дело, сообщили в СУ СК по Тюменской области.
Адвокат подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека ( ч. 1 ст.111 УК РФ), он задержан.
Место происшествия осмотрено, свидетели допрошены, назначен комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинская. Следствием проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщили в региональном СУ СК.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru