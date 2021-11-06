Уголовное дело завели в Тобольске на адвоката за избиение следователя УМВД

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Адвокат в ночь на 5 ноября в гостиничном номере в Тобольске в ходе ссоры несколько раз ударил в голову следователю УМВД по Тюменской области. Сейчас пострадавшему оказывают медпомощь в местной больнице, а на адвоката завели уголовное дело, сообщили в СУ СК по Тюменской области.

Адвокат подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека ( ч. 1 ст.111 УК РФ), он задержан.

Место происшествия осмотрено, свидетели допрошены, назначен комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинская. Следствием проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщили в региональном СУ СК.